Бывший президент Виктор Янукович и его окружение «отмыли» 201 млрд грн, сообщает Государственная служба финансового мониторинга.

«Продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения от государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Януковичем В.Ф., его близкими, должностным лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также в отношении лиц, причастных к организации умышленно массового убийства людей на территории Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за весь период проведения расследований (март 2014 - декабрь 2016) в отношении финансовых операций, проведенных бывшими высокопоставленными чиновниками, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов).

«Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с совершением другого преступления, определенного УК Украины, по этим материалам составляет 201,7 млрд гривен», – подчеркнули в Госфинмониторинге.

В ведомстве также сообщили, что по результатам принятых мер за время проведения расследований заблокированы на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками средства в эквиваленте 1,54 млрд долл. Кроме того, особое внимание Госфинмониторингом уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных за рубежом.

«По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных чиновников органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн долларов США, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды», – сказано в сообщении.

Напомним, Швейцария на год продлила арест счетов экс-президента Виктора Януковича.