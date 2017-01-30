Доверенное лицо Дональда Трампа, уполномоченное вести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, будет контактировать на Украине с Виктором Медведчуком, считает политический аналитик Алексей Калиниченко.

Этому, по мнению эксперта, будет способствовать тот факт, что Медведчук является автором плана мирного урегулирования конфликта на Донбассе и его возвращения под контроль украинского правительства.

Калиниченко убежден: сам факт блокирования страницы Медведчука в социальной сети Facebook показывает, в ком «партия войны» видит реального оппонента.

«Блокада Facebook-аккаунта В. Медведчука также может сигнализировать о том, что в Украине началась подготовка к вероятным выборам в Верховную Раду. Блокируют – значит, он неудобен нынешней власти. А скорее всего, ее составной части под условным названием «партия войны. Ведь не блокируют аккаунты, например, «активного оппозиционера» Ляшко. Не закрывают страницу таких политиков, как Бойко или Тимошенко, которые также называют себя оппозиционными», — поясняет Калиниченко.

Эксперт также предположил, что администрация ФБ участвует в санкциях, которые применило руководство США, иначе зачем закрывать информационную площадку, где человек может высказать свое мнение о происходящем и опубликовать своё видение выхода из сложившейся ситуации?

«Действия администрации Фейсбука указывают на заангажированность данной структуры и её подконтрольность тем силам, которые заинтересованы в продолжении кровопролития на Донбассе, а значит — и в общей нестабильности на территории Украины», – отметил Калиниченко.

Он напомнил, что санкции против Медведчука США ввели еще в марте 2014 года, поставив его в один список с экс-президентом Януковичем и рядом лиц из Партии регионов.

«Лидер «Украинского выбора» не мог разделять политику тогдашнего президента и «партии власти», потому что находился в оппозиции к ним по идейным соображениям и, в отличие от украинского политического бомонда, не меняет своих убеждений. Естественно, политик, занимающий принципиальную и конструктивную позицию на протяжении многих лет – это реальная угроза для власти», — уверен политолог.

Он также связывает блокирование аккаунта Медведчука с заявлением «Украинского выбора» о многочисленных фактах, свидетельствующих о лжи, фальсификациях и информационных провокациях, осуществляемых на Facebook его политическими противниками, в частности, представителями «Народного фронта».