Первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Игорь Кононенко не обращался в Генеральную прокуратуру в связи с отравлением ртутью. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, подобных обращений не было, передают Українські Новини.



В то же время, как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, вряд ли Кононенко будет обращаться, тем более что это произошло более месяца назад.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что у Кононенко обнаружили отравление ртутью.

Народный депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко подтвердил, что его коллега проходит лечение из-за отравления.