Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции предложит законопроект об увеличении штрафов за нарушение установленного порядка и сроков представления отчетности политическими партиями. Об этом заявила глава НАПК Наталья Корчак.

«В этом году будем предлагать Верховной Раде как минимум четыре законопроекта антикоррупционного направления. В частности, имеем инициативу по размеру штрафов относительно политических партий: на наш взгляд целесообразно внести изменения в статьи 212-21 в части увеличения размера штрафных санкций за нарушение политическими партиями установленного порядка и сроков представления отчетности», - написала она в Facebook.

Кроме того, НАПК предложит изменения в 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях по расширению и дополнению состава правонарушений, связанных с финансированием партий и предвыборной агитации.

Также, по словам Корчак, нормотворческая работа будет касаться проведения Национальным агентством антикоррупционной экспертизы законопроектов, вносимых на рассмотрение Верховной Рады Украины и роли повышения уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Напомним, департамент по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК выявил признаки уголовных преступлений в отчетах за третий квартал 2016 года 12 политических партий.