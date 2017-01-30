также в разделеОбщество
Запорожский доцент прятал взятки в Уголовном кодексе 10
Суд признал бездеятельность Садового по свалке в Грибовичах 24
Адвокатам Януковича вручили уведомление о подозрении в госизмене 20
6-летнего мальчика в Днипре подстрелил его сверстник 20
На счетах «чиновников» «Л/ДНР» за год заблокировали 28 миллионов 16
Полторак: НВФ обстреливают Авдеевку из запрещенного оружия 47
В Авдеевку направили дополнительный отряд полицейских 36
Церцвадзе попросил статус беженца 31
НВФ не дают ремонтникам восстановить электроснабжение Авдеевки 33
Украина представила слоган и логотип «Евровидения» 182
Донецкая фильтровальная станция может прекратить работу 193
СБУ отвергает обвинения в «крышевании» торговли с ОРДЛО 71
Под Авдеевкой взяли в плен члена НВФ 66
Дело на Плотницкого за сбитый Ил-76 направили в суд 92
В Авдеевке приостановили бюджетные выплаты 67
Торговая блокада Донбасса: на Луганщине неизвестные перерезали ж/д пути 120
Разведка: Во время боев под Авдеевкой убиты 15 членов НВФ 86
Застрелившийся СБУшник оставил предсмертную записку 233

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции предложит законопроект об увеличении штрафов за нарушение установленного порядка и сроков представления отчетности политическими партиями. Об этом заявила глава НАПК Наталья Корчак.

«В этом году будем предлагать Верховной Раде как минимум четыре законопроекта антикоррупционного направления. В частности, имеем инициативу по размеру штрафов относительно политических партий: на наш взгляд целесообразно внести изменения в статьи 212-21 в части увеличения размера штрафных санкций за нарушение политическими партиями установленного порядка и сроков представления отчетности», - написала она в Facebook.

Кроме того, НАПК предложит изменения в 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях  по расширению и дополнению состава правонарушений, связанных с финансированием партий и предвыборной агитации.

Также, по словам Корчак, нормотворческая работа будет касаться проведения Национальным агентством антикоррупционной экспертизы законопроектов, вносимых на рассмотрение Верховной Рады Украины  и роли повышения уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Напомним, департамент по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК выявил признаки уголовных преступлений в отчетах за третий квартал 2016 года 12 политических партий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Ботинки зимние