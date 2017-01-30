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В Кремле заявили, что новое руководство США выступает за активизацию урегулирования конфликта в Украине, чтобы не позволить превратится ему в «застарелый кризис».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каковой является позиция США относительно урегулирования конфликта в Украине по итогам телефонного разговора президентов США и России, сообщает УНИАН.

«Американская сторона является убежденной сторонницей той точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратится в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы», - сказал пресс-секретарь Путина.

В тоже время он заявил, что в позиции Кремля «ничего не изменилось, и он выступает за безальтернативность реализации Минска-2».

«В первую очередь - реализация Минских договоренностей со стороны Киева, без какого-либо двойного или тройного трактования этих договоренностей. Именно это может стать залогом успеха. Именно с этим мы пока свидетельствуем такое существенное провисание, что не способствует решению этой проблемы», - подчеркнул Песков.

Напомним, 28 января президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели сорокаминутный телефонный разговор.  
ForUm

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