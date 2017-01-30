Пулевое ранение 6-летнему ребенку в Днипре нанес его сверстник во время игры с пистолетом. Родители потерпевшего мальчика изначально врали правоохранителям.

Об этом во время пресс-конференции сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская, передает Мост-Днепр.

Выстрел был произведен из пистолета под патрон Flobert.

Несколько дней полсотни полицейских занимались отработкой территории и опросом свидетелей происшествия. Правоохранителей насторожило, что ряд свидетелей путается в своих показаниях. По итогам проведенных негласных оперативно-следственных действий полицейским удалось выяснить, что ребенок был ранен во время детских игр с оружием.

Было установлено, что в тот день пострадавший ребенок со своей мамой находился в гостях у знакомых, где находился еще один 7-летний мальчик. В тот момент, когда дети остались одни, а взрослые переместились на кухню, старший ребенок выстрелил в младшего.

«Родители мальчика просто-напросто испугались и поэтому рассказали историю о том, что все произошло на улице. Сейчас ведутся следственные действия, так 7-летний ребенок не может быть субъектом уголовного производства. В настоящее время пистолет, из которого был произведен выстрел, изъят и проходит по делу в качестве вещественного доказательства. В дальнейшем будет произведена экспертиза с целью доказательства, что выстрел был произведен именно из этого оружия», - рассказала Старчевская.

На сегодняшний день открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Тем не менее правоохранители не исключают переквалификацию производства на ст. 128 УК Украины (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Также ведется отработка лиц, причастных к даче ложных показаний.

Напомним, сообщение о том, что стреляли в 6-летнего мальчика, поступило в полицию 23 января. Родители ребенка утверждали, что стреляли со стороны группы подростков на улице, когда они возвращались домой. У ребенка ранение левой половины грудной клетки.