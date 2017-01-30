Уровень угроз кибернетических атак постоянно растет во всем мире, но Украина вовремя реагирует на эти угрозы.

Об этом заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров в интервью немецкому телеканалу ARD, сообщает пресс-служба СНБО.

Отвечая на вопрос журналиста о кибератаках на украинские энергетические компании, которые произошли в конце 2015 года, руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО подчеркнул, что это был первый случай применения на европейском континенте кибернетического оружия, направленный на объекты гражданской инфраструктуры, который можно расценивать как демонстрацию силы.

«Поскольку Украина последние три года превратилась в испытательную площадку российской современной техники, тактики и, в частности, кибернетического оружия, можно считать, что с одной стороны эти кибератаки были определенным испытанием», - отметил он.

Кроме того, по его мнению, последние кибератаки в Украине - это также и демонстрация силы, в том числе западным странам, странам-членам НАТО, что такие средства есть в наличии России, она может их применить при необходимости в любом месте и в любое время.

Также, по его словам, ряд фактов дает основания полагать, что эти кибератаки осуществлялись с территории Российской Федерации. «Есть очень много побочных признаков, которые позволяют нам с большой долей вероятности говорить, что к этим атакам причастны структуры Российской Федерации, или контролируемые ею структуры, например, хакерские группировки, которые работают с правительством России», - предположил представитель СНБО.

Он отметил, что кроме кибернетических атак на украинские облэнерго, злоумышленники также осуществили в прошлом году атаки на финансовый сектор, но украинские специалисты смогли своевременно выявить и заблокировать их. «Если бы злоумышленникам удалось сделать то, что они запланировали, то в декабре, то есть в конце бюджетного года, были бы заблокированы все платежи в государственный бюджет, все социальные выплаты, что могло бы привести к социальному взрыву», - заметил Петров.

Чиновник добавил, что та часть кибернетических атак, осуществленных на системы Госказначейства и Министерства финансов, о которой стало известно общественности, - это лишь небольшая часть атак, с которыми столкнулись украинские профессиональные ведомства. «Мы сработали на опережение, предотвратив атаки, поэтому о других общественность не узнала. Я считаю, что это большой успех нашей системы кибербезопасности и наших государственных органов, которые за это отвечают», - подытожил Петухов.