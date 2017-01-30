Бои в районе авдеевской промзоны продолжились. Незаконные вооруженные формирования ведут обстрелы позиций ВСУ в районе Авдеевки из запрещенного вооружения. Сегодня в ходе боевых действий погибли трое военных, 17 – ранены.
Члены незаконных вооруженных формирований повредили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате город остался без электричества, водо- и теплоснабжения.
Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.
В Луганской области неизвестные перерезали рельсы на железнодорожном пути Луганск - Лисичанск - Попасная.
Блокирование железнодорожной ветки Луганск - Попасная в Луганской области создает риски энергобезопасности Украины, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.
Украина представила слоган и логотип музыкального конкурса «Евровидение-2017».
Украина возобновила экспорт птицы в страны Евросоюза.
Украинско-польские отношения находятся сейчас под вопросом, заявил лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
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