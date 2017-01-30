Президент США Дональд Трамп пока не принял решение по санкциям против России. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Мы еще не приняли каких-либо решений по санкциям. Президент продолжит переговоры, и наша команда будет поддерживать отношения с Россией и российскими чиновниками. Но никакого решения принято не было», - сообщил Спайсер.

По его словам, США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по борьбе с терроризмом и урегулированию конфликта в Сирии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Напомним, ранее советник президента США Киллиан Конвей заявила, что администрация Трампа обсуждает возможное ослабление санкций, введенных против России.

В свою очередь Трамп отметил, что говорить об отмене санкций против России пока рано.