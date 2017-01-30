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Объем выполненных Украиной в 2016 году экспортных контрактов по поставке продукции военного назначения вырос по сравнению с 2015 годом на 25% и составил 750 миллионов долларов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора госконцерна «Укроборонпром» Денис Гурак.

«За прошлый год мы поставили на экспорт техники на 750 миллионов долларов, что на 25% больше, чем годом ранее», - сказал Гурак.

Он также добавил, что треть экспортированной в прошлом году продукции военного назначения через спецэкспортеров концерна поставили частные предприятия, которые не имеют лицензий на экспорт оружия, сообщает УНИАН.

Также Гурак добавил, что портфель экспортных контрактов по поставке военной продукции, подписанных в 2016 году, составил около 1,5 миллиарда долларов. Также он сообщил, что в 2016 году прибыль от операционной деятельности концерна составила 1,4 миллиарда гривен, а EBITDA - 2,4 миллиарда гривен.
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