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В Лиге арабских государств (ЛАГ) глубоко обеспокоены позицией нового главы Белого дома Дональда Трампа по вопросу ограничений на въезд мусульман в США, сообщает Анадолу.

В частности, генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу Аль-Гайт призвал администрацию Трампа пересмотреть свою позицию.

По его словам, шаги нового президента США идут вразрез с позитивными процессами, которые наблюдаются в последние десятилетия в мире. «Решения Дональда Трампа наносят удар по единству семей, и по связям между народами США и арабских стран в целом», - отметил генсек.

Учитывая масштабы трагедии в Сирии, запрет на въезд сирийцев в США вызывает обеспокоенность, подчеркнул Аль-Гайт.

Напомним, Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана).
ForUm

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