По факту смерти сотрудника Службы безопасности Украины начато уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту доведения до самоубийства старшего инспектора сектора режимно-секретного отдела Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины (ч. 1 ст. 120 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Установлено, что в помещении указанного института обнаружен труп старшего прапорщика с огнестрельным ранением головы.
На месте происшествия работали сотрудники военной прокуратуры Киевского гарнизона и эксперты.
«Обнаружено и изъято предсмертную записку, составленную от имени погибшего военнослужащего, пистолет ПМ, семь патронов к нему, пулю и гильзу», - отметили в СБУ.
Досудебное расследование осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона.
Наиболее вероятной версией причинение смерти работника СБУ является самоубийство, добавили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в воскресенье, 29 января, в Киеве застрелился сотрудник Службы безопасности Украины.
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