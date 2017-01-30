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По факту смерти сотрудника Службы безопасности Украины начато уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту доведения до самоубийства старшего инспектора сектора режимно-секретного отдела Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины (ч. 1 ст. 120 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Установлено, что в помещении указанного института обнаружен труп старшего прапорщика с огнестрельным ранением головы.

На месте происшествия работали сотрудники военной прокуратуры Киевского гарнизона и эксперты.

«Обнаружено и изъято предсмертную записку, составленную от имени погибшего военнослужащего, пистолет ПМ, семь патронов к нему, пулю и гильзу», - отметили в СБУ.

Досудебное расследование осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона.

Наиболее вероятной версией причинение смерти работника СБУ является самоубийство, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в воскресенье, 29 января, в Киеве застрелился сотрудник Службы безопасности Украины.
ForUm

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