Должностным лицам Государственного специализированного предприятия «Чернобыльский спецкомбинат», которые организовали схему отмывания государственных средств, сообщено о подозрении и избрана мера пресечения, сообщили ForUm’у в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Такт, печерским районным судом города Киева по ходатайству военной прокуратуры чиновникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога: директору – 128 тыс. гривен и его заместителю – 430 тыс. гривен.

Указанным лицам сообщено о подозрении ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере совершенное по предварительному сговору группой лиц и сопряженное с вымогательством).

Напомним, 26 января правоохранители задержали за получение взятки двух руководителей Государственного специализированного предприятия «Чернобыльский спецкомбинат».