Синоптики предупреждают о похолодании в ближайшие два дня. Об этом сообщает ЛІГА.net, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Завтра, 31 января, ожидается ночью до -23° на востоке, днем до -12°.

На севере также будет холодно, так в Сумах столбик термометра опустится ночью до -23°, днем будет -12°.

В западной части ночью до -10°, днем 0° +3°.

В Киеве до -15° ночью, а днем до -6°.

1 февраля согласно прогнозам немного потеплеет. На востоке ночью до -19°, днем - 8° мороза.

На западе ожидается до -7° ночью, днем – до +3°.

В центре - до минус 11° ночью, днем также до -3°.

На севере - до минус 14° ночью, днем - до -6°.