Синоптики предупреждают о похолодании в ближайшие два дня. Об этом сообщает ЛІГА.net, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Завтра, 31 января, ожидается ночью до -23° на востоке, днем до -12°.
На севере также будет холодно, так в Сумах столбик термометра опустится ночью до -23°, днем будет -12°.
В западной части ночью до -10°, днем 0° +3°.
В Киеве до -15° ночью, а днем до -6°.
1 февраля согласно прогнозам немного потеплеет. На востоке ночью до -19°, днем - 8° мороза.
На западе ожидается до -7° ночью, днем – до +3°.
В центре - до минус 11° ночью, днем также до -3°.
На севере - до минус 14° ночью, днем - до -6°.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время