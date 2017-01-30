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Европейский Союз должен заблокировать проект строительства газопровода Северный поток-2, который даст Кремлю геополитические и финансовые рычаги влияния на Германию, Польшу и Словакию. Об этом в интервью Reuters заявил глава НАК «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Мы призываем наших европейских партнеров попытаться посмотреть не на непосредственные последствия, а на один шаг вперед, что произойдет чуть позже, после того, как Nord Stream-2 будет запущен», - сказал он.

По его словам, годовая мощность планируемого подводного газопровода, которая составляет 55 миллиардов кубометров, приведет к эквивалентному падению объемов газа, которые сейчас перекачиваются через Украину и Польшу, и полностью убьет этот маршрут поставок.  

«Я не думаю, что это имеет хоть что-то общее с диверсификацией или повышением надежности поставок. Это означает увеличение доминирующего положения «Газпрома» в этой части Европы», - сказал Коболев.

Глава «Нафтогаза» отметил, что европейские страны должны быть более осторожными в своих решениях, ведущих к усилению их зависимости от России.  

«Когда не будет украинского маршрута и Германия останется с двумя Северными потоками, «Газпром» может использовать это для различных способов шантажа: более высокие цены, это может быть геополитическое давление, это может быть шантаж других соседей России, таких как Польша, Словакия», - сказал он.

Напомним, ранее десять стран Евросоюза направили в Еврокомиссию письмо, в котором заявили, что проект «Северный поток-2» противоречит интересам ЕС.

В прошлом году крупнейшая нефтегазодобывающая компания Германии Wintershall - дочернее предприятие химического концерна BASF - сообщила о своем выходе из проекта по строительству газопровода «Северный поток-2».

Также в конце июля польский антимонопольный регулятор UOKiK не согласовал создание совместного предприятия для строительства «Северного потока-2».

 
ForUm

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