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В Херсонской области браконьеры во время задержания травмировали сотрудника полиции, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«В дежурную часть Белозерского отделения полиции поступило сообщение от местного жителя. Мужчина рассказал, что в лесополосе возле р. Днепр двое мужчин спиливают деревья. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские увидели, что двое мужчин загружают прицеп автомобиля «ВАЗ-2106» спиленными деревьями. Когда полицейские приблизились к мужчинам, чтобы пресечь правонарушение, браконьеры сели в автомобиль и тронулись с места. Один из правоохранителей пытался их остановить, но злоумышленники проехали мимо него, задев автомобилем, и скрылись с места происшествия», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что полицейские начали преследование и через 15 минут остановили автомобиль злоумышленников в соседнем селе. Ими оказались 25 и 35-летние местные жители. Правоохранителя доставили в больницу. Ему была вовремя оказана медицинская помощь и в настоящее время состояние здоровья полицейского удовлетворительное.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа» и ст.246 «Незаконная порубка леса». Правонарушителям может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.
ForUm

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