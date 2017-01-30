Слушания по иску Украины к России в Международном суде ООН в Гааге начнется уже в марте. Об этом в эфире телеканала Интер заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает 5 канал.

Министр уверяет, что РФ последовательно нарушает и конвенцию о запрете финансирования терроризма, и конвенцию о запрете расовой дискриминации.

«В марте начнутся слушания в Международном суде ООН по нашему иску, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию по запрету финансирования терроризма и конвенцию о запрете расовой дискриминации», - сказал он.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.