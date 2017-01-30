Вчера, 29 января, Галицкий районный суд Львова отказал детективам Национального антикоррупционного бюро в ходатайстве об аресте судьи Соломенского районного суда Киев, задержанного «на горячем» при получении неправомерной выгоды в размере 22 тыс. долл., сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

В Бюро отметили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде личного обязательства, что, по мнению НАБУ, является неприемлемым.

«Принимая решение, судья Галицкого районного суда мотивировал его публичным обращением Высшего совета правосудия, которое не имеет никакой юридической силы. Зато нормы законов и Конституции Украины, сложившаяся практика ареста судей, задержанных во время совершения тяжких преступлений уже после вступления в силу судебной реформы, полностью проигнорированы», – говорится в сообщении.

Сложившаяся ситуация, по мнению НАБУ, противоречит букве и духу судебной реформы. «Призываем компетентные органы и общественность дать ей надлежащую оценку, чтобы исключить повторение подобных случаев в будущем», – подчеркнули в бюро.

Напомним, 26 января сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с Национальным антикоррупционным бюро задержали судью Соломенского районного суда Киева при получении взятки в размере 22 тыс. долларов.