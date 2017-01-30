Преступников поймали в поле

На днях в поселке Люхча, что на севере Ровенщины, разворачивались события в стиле настоящего голливудского боевика. К местному жителю наведались незваные гости - пятеро молодчиков спортивной наружности. Что-то пошло не так, завязалась ссора, после чего обе стороны схватились за оружие. В результате ранили хозяина дома - молодого мужчину - и его 54-летнего отца, который скончался в карете скорой помощи. После перестрелки молодчики запрыгнули в микроавтобус, на котором приехали, и дали деру. Но на свободе бегали недолго. Через несколько часов их задержали на автозаправке возле Ровно. Двое из пяти злоумышленников попытались сбежать в поле, но не тут-то было! Видео задержания стрелков выложил на своей страничке в Фейсбуке министр МВД Арсен Аваков.

- Два человека из тех, что ехали в этой машине, попытались забежать в поля и впопыхах спрятать в снегу большую сумку, - написал Аваков в соцсети. - Но беглецов догнали, а в сумке нашли два пистолета «Форт», пистолет Макарова, автомат Калашникова и боеприпасы к ним. Два патрульных экипажа сумели остановить микроавтобус, догнать и задержать вооруженных преступников - без единого выстрела! Спасибо за службу! Горжусь ребятами и надеюсь, что следствие и особенно суд сработают так же четко и профессионально.

Но о причинах перестрелки в Люхче министр не сказал ни слова. Более разговорчивыми оказались сами селяне. Говорят, здесь замешан янтарь.

МНЕНИЕ СЕЛЯН

«Перестрелялись из-за янтаря»

Поселок Люхча находится на севере Ровенской области. Для этой местности село считается большим – более двух тысяч жителей. Но в остальном обычная полесская глубинка: дорог нет, официальной работы нет, зато в недрах земли в избытке залежи «солнечного камня». Копают янтарь многие из жителей Люхчи, нелегально, конечно. А за «разрешение» на такую добычу, а также за хорошую копанку (место добычи. – Авт.) надо платить. Кому? По словам самих старателей, «крыше». «Бурштынщики» говорят, что день работы бригады с мотопомпой, с помощью которой вымывают «солнечный камень» из земли, надо заплатить так называемым крышующим не одну сотню долларов. Суммы называют разные, от 100 до 700 долларов, в зависимости от района добычи, фракции камушков и т. д.

Жалуются старатели и на то, что приходится отстегивать «дань» и за торговлю янтарем. Якобы к такому скупщику «солнечного камня» и наведались в Люхчу пятеро бандитов. Приехали за деньгами, но тот то ли отказался платить, то ли заплатил недостаточно…

- Я только стрельбу слышал, - рассказал «КП» в Украине» местный житель Виктор. – Уже потом узнал, что человека убили. Это впервые в нашем селе такое произошло.

Действительно, Люхча в отличие от других сел севера Ровенщины в криминальных сводках полиции раньше не «светилась». Поэтому местные жители до сих пор в шоке от того, что произошло, и отказываются что-либо комментировать.

- Не хочу накликать и на себя беду, - говорил селянин Виктор. – Вчера приехали к соседу, а завтра могут и ко мне наведаться…

Люди боятся бандитов намного больше, нежели полиции. Но свой янтарный промысел никто бросать не собирается.

- А на что нам еще жить? – пожимает плечами Виктор. – Я на кусок хлеба для своей семьи зарабатываю, а не по курортам катаюсь. Болею часто, ведь каждый день по пояс в воде приходится мыть янтарь. Рискую не только здоровьем, но и жизнью, потому что рэкетиры наглеют с каждым разом. Но другого выхода у нас нет.

Сейчас в Люхче затишье. Местные жители о покойном и его раненом сыне отзываются хорошо. Говорят, обычная работящая семья. Да, парень занимается янтарем, но «что тут такого»… Незаконная добыча «солнечного камня» – здесь обычная работа.

«Дикий Запад», «второй фронт» и «янтарная республика» - так окрестили северные районы Ровенщины сами жители этого региона. Люди не лукавят. В забытой Богом глубинке Полесья свои законы и своя валюта – янтарь. Незаконный промысел процветает, несмотря на все попытки полиции прекратить такую добычу.

ОФИЦИАЛЬНО

Причины перестрелки в Люхче в полиции не уточняют. Говорят кратко – идет следствие.

- По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), - сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Ровенской области.

Однако из личных источников «КП» в Украине» стало известно, что «янтарную» версию событий правоохранители рассматривают в первую очередь.

Поселок Старое Село находится на севере Ровенской области, в нескольких километрах от белорусской границы. На первый взгляд, обычная полесская глубинка. Официальной работы почти нет, еще недавно местные выживали благодаря сборам клюквы. Сейчас же ягоды почти не собирают, да и незачем, ведь Старое Село – это отдельная «янтарная республика». Старосельчанам повезло – живут на богатой на залежи «солнечного камня» земле.