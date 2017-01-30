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Миссия ОБСЕ зафиксировала 2260 нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе в течение прошлых суток, 29 января.

Об этом рассказал заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает Громадське.

«В 04:40 утра мы начали фиксировать нарушения режима прекращения огня в треугольнике донецкий аэропорт - Авдеевка - Ясиноватая… Всего мы зафиксировали более 2260 нарушений режима прекращения огня. В основном, огонь велся из запрещенных видов вооружения», - сказал Хуг.

По его словам, боевые действия вечером стали менее активными.

Напомним, по данным штаба АТО, 29 января незаконные вооруженные формирования 56 раз обстреляли позиции ВСУ. За сутки 5 украинских военных погибли, 9 – ранены и 4 – травмированы.
ForUm

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