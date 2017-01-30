Корону «Мисс Вселенной» в этом году завоевала 24-летняя парижанка Айрис Миттэнэр. На конкурсе в столице Филиппин Маниле она победила 85 претенденток со всего мира.

«Я была очень удивлена тем, что выиграла. Я мечтала о конкурсе «Мисс Вселенная». О нем мечтает каждая девочка. Сцена восхитительна, все восхитительно», - поделилась Айрис после награждения, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

В случае победы она планировала популяризовать гигиену полости рта по всему миру. Кроме француженки, в финал попали так же представительницы Гаити и Колумбии 25-летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Товар. До этого француженка только раз завоевывала корону – это произошло в 1953 году.

«Мисс Вселенная» — ежегодный конкурс красоты, в котором участвуют победительницы национальных конкурсов. После победы обладательница короны подписывает годовой контракт, после чего путешествует по миру с рекламными целями.