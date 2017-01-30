Число погибших в результате стрельбы в мечети в канадском Квебеке возросло до шести, еще восемь человек ранены, сообщает AP со ссылкой на представителя полиции Кристин Куломб.

Ранее сообщалось о 5 погибших.

Отмечается, что погибшие были в возрасте от 35 до 70 лет.

На данный момент среди пострадавших есть тяжелораненые, сообщает 112 Украина.

Всего в мечети, где произошла стрельба, находилось порядка 39 человек.

Правоохранители задержали двух подозреваемых: одного на месте происшествия, другого - в окрестностях.