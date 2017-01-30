Великобритания впервые со времен холодной войны направит в Черное море боевой корабль.

Эсминец HMS Diamond, оснащенный новейшими зенитными ракетами, отправится к берегам Украины. На нем будут находиться до 60 морских пехотинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Корабль будет стоять во главе тактической группы НАТО и будет помогать защищать 650 британских военнослужащих, которые принимают участие в «секретных учениях» в Украине.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сообщил, что таким образом Великобритания «посылает четкий сигнал», что она готова «отстаивать демократию по всему миру» и «поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины».