В результате утреннего штурма незаконными вооруженными формирования промзоны в районе Авдеевки ранены трое украинских бойцов, заявил в эфире 112 Украина спикер штаба АТО Леонид Матюхин.

«Тактика у боевиков та же самая, что и на Светлодарской дуге: они проводили не менее часа обстрел из минометов, гранатометов, всего, что у них есть на вооружении. Около 7 часов утра они пытались атаковать наши позиции. Цель была простая: хотели попробовать выбить наших с позиций. Думаю, те, кто их отправляли, хорошо знали, что у них ничего не выйдет… наверно хотели, чтобы больше погибло. Наши атаку отбили, бой был достаточно жесткий, у нас есть потери, у них, конечно, потери больше, но об их потерях мы не сильно переживаем», - сообщил Матюхин.

Спикер штаба не смог назвать точную цифру потерь среди украинских военных, однако подтвердил, что они есть. «Раненых было трое», - добавил он.

Напомним, сегодня, 29 января, незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.