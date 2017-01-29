На оккупированной территории Луганской области двое членов незаконных вооруженных формирований расстреляли российского офицера, который пытался помешать им дезертировать, сообщает пресс-служба Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«В соединениях и воинских частях российских оккупационных войск продолжают иметь место случаи самовольного оставления подразделений, связанные с нежеланием участвовать в боевых действиях, и небоевых потерь», – говорится в сообщении.

По данным ГУР, 28 января трое военнослужащих 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК (Луганск) ВС РФ с оружием самовольно оставили боевой позиции и расстреляли российского офицера, который пытался им помешать. «Сейчас командование полка организовало поиск дезертиров, а убийство офицера в докладе командованию корпуса трактовали как потерю во время обстрела передовых позиций силами АТО», – подчеркнули в ведомстве.