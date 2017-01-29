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Санкции против России можно снимать только при условии выполнения Минских соглашений. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в субботу, 28 января, говорится в сообщении пресс-службы Олланда.

Он призвал Трампа поддерживать Евросоюз во всех сферах, включая оборонной. В частности, Олланд подчеркнул, что альянс НАТО является «незаменимым».

Президент Франции также подчеркнул важность Парижского климатического соглашения, из-под которого ранее Трамп обещал отозвать подпись американского президента. И в то же время лидер Франции предостерег американского коллегу от экономических и политических последствий политики протекционизма. «В нестабильном и неопределенном мире, поворот внутрь себя будет тупиком», - цитирует Олланда его пресс-служба.

Нарушил французский президент и украинский вопрос, настояв, что санкции против России можно снимать только при условии выполнения Минских соглашений. «Что касается России, глава государства подтвердил свое стремление продолжать и интенсифицировать диалог по всем вопросам. Он настоял, что санкции, наложенные из-за ситуации в Украине, могут быть сняты только тогда, когда ситуация на востоке страны будет урегулирована с полной реализацией Минских соглашений», - отмечается в заявлении Елисейского дворца.

Напомним, ранее Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано.
ForUm

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