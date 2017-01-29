Сейчас, как и почти 100 лет назад, Россия развязала войну против Украины и отрицает свою агрессию. Об этом говорится в обращении Президента Петра Порошенко по случаю Дня памяти Героев Крут.

«Сегодня мы чтим подвиг молодых украинцев – старшин и юнкеров Первой Киевской юношеской школы им. Б.Хмельницкого, бойцов Помичного студенческого куреня Сечевых стрельцов - студентов киевских вузов и гимназистов старших классов. 29 января 1918, вскоре после провозглашения независимости Украинской Народной Республики, они на несколько дней остановили продвижение на Киев московско-большевистской орды», – отметил он.

По словам Порошенко, героический бой под Крутами навсегда вписан в скрижали национальной истории - прежде всего как пример свободолюбия и несокрушимости украинского народа. «Именно жертвенность и самоотверженность крутян позволили организовано эвакуировать из столицы центральные органы власти и отвести войска – то есть, сделать все возможное для скорейшего возвращения утраченных позиций. И главное – правительство молодого украинского государства получило возможность подписать мирный договор с Германией, что означало международное признание УНР и делало большевиков оккупантами территории суверенного государства», – подчеркнул Глава государства.

«Сейчас, как и почти 100 лет назад, страна, которая бредит имперскими амбициями, не может смириться с существованием независимой Украины. Сейчас, как и тогда, Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в нашем государстве», – заявил Порошенко.

«Стало традицией в День памяти Героев Крут чествовать современных героев, отдавших свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность государства уже в нынешний украинско-российской войне. Вечная им память. Отдельно хочу обратиться сегодня к нашим воинам, которые в составе Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Национальной полиции отстаивают наше право творить собственное государство. Примите искреннюю благодарность украинского народа за ваш честный и героический ежедневный труд. Мы обязательно победим! Слава Украине! Слава ее Героям!», – сказано в обращении.