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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 55 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего один наш военный ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Оккупанты продолжают обстрелы наших позиций во всех направлениях, в том числе и из тяжелого вооружения. На мариупольском направлении – из 122-миллиметровой артиллерии – Широкино, Талаковку, Лебединское и Водяное. Из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку, Широкино и Новотроицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое, Лебединское и Водяное. По Новотроицком и Гнутово неоднократно огонь вели снайперы. По Широкино неоднократно стреляли БТРы противника», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, из 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия НВФ вели огонь по Авдеевке, Каменке, Зайцево, Луганскому и Троицкому.

На луганском направлении противник из 122-миллиметровой артиллерии обстреливал Крымское, а из гранатометов – Троицкое и Новозвановка.

 
ForUm

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