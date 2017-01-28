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В американском штате Калифорния начался сбор подписей за его выход из состава США - Calexit. Об этом сообщается на сайте инициативы под названием «Yes California», сообщает «Укринформ».

«Генеральный прокурор Калифорнии одобрил сбор подписей для #Calexit на 2018 год, и мы начнем завтра», - говорится на странице инициативы в Twitter.

Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407  (8% всего населения штата), пишут американские СМИ.

Если необходимо количество подписей будет собрано, в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является «неотъемлемой частью США», а Конституция США - «основным законом страны».

Если им удастся это сделать, в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является «неотъемлемой частью США», а конституция Соединенных Штатов - «основным законом страны».

Непосредственный референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для Calexit необходимые явка по меньшей мере 50% избирателей, зарегистрированных в штате, и позитивный ответ не менее 55% участников референдума.

 
ForUm

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