также в разделеСпорт
Украинка завоевала «золото» на чемпионате Европы по биатлону 45
Украина примет ЧЕ-2017 по боксу 41
Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open 48
В Германии предлагают отстранить Россию от двух Олимпиад 48
Семенов завоевал бронзу этапа Кубка мира по биатлону 37
Украина поддержала отстранение РФ от всех спортивных соревнований 55
Воронин стал главным тренером немецкого клуба 74
Украинского чемпиона по шашкам дисквалифицировали за вышиванку и слова о Путине 306
«Шахтер» собирается переехать в Харьков 146
19 стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований 254
Украинского шашиста дисквалифицировали на три года 319
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд 242
Еще одна организация признала Ломаченко лучшим боксером мира 351
Музычук стала чемпионкой мира по шахматам в блице 135
Федерация боевого самбо Украины: Мы завершили год с хорошими результатами 23
Украинец Иванчук стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам 89
Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам 76
Шевчук завершил карьеру футболиста 56

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла юниорский Australian Open. В финале турнира украинка обыграла первую ракетку соревнований Ребеку Масарову из Швейцарии, сообщает «Апостроф«.

Костюк с пятого сетбола выиграла первую партию, однако следом крупно уступила во втором сете - всего лишь за одиннадцать минут украинка взяла подачу соперницы, но затем проиграла шесть геймов кряду. В решающем сете ключевым стал девятый гейм - Костюк выиграла подачу Масаровой, а следом матч и титул. Итоговый счет матча - 7:5, 1:6, 6:4.

Australian Open был дебютным турниром «Большого шлема» для 14-летней киевлянки. Она стала самой молодой победительницей юниорских «мэйджоров» с 2008 года.

Кроме того, Костюк стала только четвертой представительницей Украины, которой удалось взять титул на юниорских турнирах. Ранее это делали Андрей Медведев («Ролан Гаррос»), Катерина Бондаренко («Уимблдон») и Элина Свитолина («Ролан Гаррос»).

Благодаря этой победе Костюк на следующей неделе войдет в топ-10 юниорского рейтинга ITF.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Ботинки зимние