Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла юниорский Australian Open. В финале турнира украинка обыграла первую ракетку соревнований Ребеку Масарову из Швейцарии, сообщает «Апостроф«.

Костюк с пятого сетбола выиграла первую партию, однако следом крупно уступила во втором сете - всего лишь за одиннадцать минут украинка взяла подачу соперницы, но затем проиграла шесть геймов кряду. В решающем сете ключевым стал девятый гейм - Костюк выиграла подачу Масаровой, а следом матч и титул. Итоговый счет матча - 7:5, 1:6, 6:4.

Australian Open был дебютным турниром «Большого шлема» для 14-летней киевлянки. Она стала самой молодой победительницей юниорских «мэйджоров» с 2008 года.

Кроме того, Костюк стала только четвертой представительницей Украины, которой удалось взять титул на юниорских турнирах. Ранее это делали Андрей Медведев («Ролан Гаррос»), Катерина Бондаренко («Уимблдон») и Элина Свитолина («Ролан Гаррос»).

Благодаря этой победе Костюк на следующей неделе войдет в топ-10 юниорского рейтинга ITF.