Турция угрожает отказаться от сделки с ЕС о размещении мигрантов из-за отказа суда Греции экстрадировать турецких военных, сообщает «Русская служба ВВС».

В пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чаушоглу заявил, что страна рассматривает возможность отказаться от договоренности с ЕС, в рамках которой мигранты, которые незаконно пребывают в Грецию, переправляются в Турцию.

В четверг верховный суд Греции отказал в экстрадиции восьми турецких военных, которые прибыли в страну в июле прошлого года сразу после того, как попытка переворота в Турции провалилась.

Военные настаивают, что они не имели отношения к организации переворота, а также полагают, что их жизни может угрожать опасность в случае возвращения в Турцию.

Турецкие власти добиваются их возвращения, чтобы они могли предстать перед судом. После неудавшейся попытки переворота в стране были арестованы несколько тысяч человек.

Турция назвала решение греческого суда политически мотивированным. Власти Турции обвинили Грецию в нежелании бороться с терроризмом.

Весной прошлого года Турция и ЕС подписали соглашение об отправке мигрантов из Греции в Турцию.

Депортация мигрантов началаcь в прошлом году. Это помогло смягчить миграционный кризис в Европе.