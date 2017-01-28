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В Запорожской области 10 воспитанников учебно-воспитательного комплекса госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции (ОКИ).

По информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава, факт «группового заболевания ОКИ» зафиксирован в Марьевском учебно-воспитательном комплексе, что работает в селе Марьевка Запорожского района Запорожской области, как объединенное общеобразовательное и дошкольное учебное заведение, сообщает «Укринформ»

«С 24 января в Марьевском учебно-воспитательном комплексе (УВК) Запорожского района зарегистрировано групповое заболевание острой кишечной инфекцией среди воспитанников дошкольных групп и школьников. На сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания: 3 – у детей дошкольной группы, 7 - у школьников», - говорится в официальном сообщении Запорожского областного лабораторного центра Минздрав Украины.

По данным центра, все пострадавшие дети госпитализированы: 1 ребенок в областную инфекционную больницу, остальные 9 – в центральную больницу Запорожского района.

Их состояние классифицируется медиками как «заболевания средней тяжести».

Что конкретно стало причиной массового заболевания учащихся и дошкольников в Марьевском УВК, сейчас устанавливают сотрудники спецкомиссии из числа сотрудников Запорожского областного лабораторного центра Минздрав Украины и Госпродпотребслужбы Запорожской области.

Как рассказали Укринформу в комиссии, «определенные выводы уже сделаны, но обоснованно и доказательно говорить о причинах группового заболевания детей ОКИ можно будет только после получения данных лабораторных обследований, в частности – исследований на инфекции вирусной этиологии, которые сейчас еще в работе».

 
ForUm

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