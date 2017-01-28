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В этот день 25 лет назад Верховная Рада утвердила сине-желтый флаг государственным флагом Украины. Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с этим событием.

«В этот день, 28 января 1992 года Верховная Рада официально утвердила сине-желтый флаг Государственным флагом Украины. Наш флаг родился с исконных народных мечтаний о свободе. А сочетание синего и желтого – воплощенная мечта украинцев о мирной, хлебной, зажиточной жизни», - отметил он на своей странице в Facebook., сообщает «112.ua»

Напомним, 28 января 1992 года Верховная Рада приняла Постановление «О Государственном флаге Украины», в соответствии с которым было принято: «Утвердить Государственным флагом Украины национальный флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, нижней — желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3».

Сейчас, как и раньше, все важные события в жизни Украины, происходят под сине-желтым флагом.

 
ForUm

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