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С 1 февраля киевляне, которые имеют долг за жилищно-коммунальные услуги, могут воспользоваться механизмом рассрочки (реструктуризации).

Как сообщает пресс-служба КГГА, коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) предлагает реструктуризацию на срок до 5 лет без уплаты первого взноса.

Так, с 1 февраля по 31 марта жители столицы могут заключить соответствующие соглашения в Центре коммунального сервиса.

Для заключения договора необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в обслуживающей жилищно-эксплуатационной организации.

К заявлению обязательно прилагаются: копия паспорта владельца/совладельца; копия идентификационного кода; копия правоустанавливающих документов на квартиру.

В КГГА отметили, что заключение договора реструктуризации долга предоставляет ряд преимуществ, в том числе применения тарифа на оплату услуг, как при уплате до 20 числа.
ForUm

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