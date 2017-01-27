Президент Франции Франсуа Олланд считает, что администрация нового президента США Дональда Трампа является вызовом для Европы.

Об этом он заявил в пятницу на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель в Берлине, сообщает УНИАН.

«Есть проблемы, связанные с новой администрацией США, насчет торговых правил, конфликтов в мире», - сказал он.

«Конечно, мы должны говорить с Дональдом Трампом, поскольку он был избран американцами в качестве их президента», - добавил он.

«Но мы должны делать это с европейской точки зрения и продвигать наши интересы и ценности. Вот почему так важно не только разговаривать друг с другом, но и собраться вместе», - отметил Олланд.

В том же духе высказалась и Меркель, которая также обеспокоена последними событиями в США. «Мы видим, что общая структура, в которой мы работаем в мире, радикально и быстро меняется, и мы должны решать эти новые проблемы с точки зрения защиты свободного общества», - отметила она.

Напомним, 20 января Дональд Трамп принял присягу президента США.