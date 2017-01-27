Давление на Министерство здравоохранения из-за передачи всех закупок лекарств международным организациям продолжается. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«24.01.2017 к нам в министерство приходил старший оперуполномоченный Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины с целью доступа к документам. Постановление, с которым за документами МЗ пришли следователи – просроченное, его срок действия истек 19.01.2017», – отметила она.

По словам Супрун, Национальная полиция расследует, как Программа развития ООН закупала для Минздрава лекарства по 7 государственным программам. «По мнению тех, кто инициировал следствие – по завышенным ценам. Странным образом подобные предположения расходятся с подсчетами общественных организаций и министерства, с которыми советую ознакомиться всем желающим и представителям правоохранительных органов в том числе: https://issuu.com/mozukr/docs/moh_brochure_5», – написала она.

«Уверена, что это – лишь первый визит, которые совсем скоро могут стать регулярными. Ведь министерство и правительство и в дальнейшем поддерживают закупки лекарств через международные организации, которые позволили сэкономить деньги, закупить больше лекарств и подвинуть монопольные позиции некоторых производителей и дистрибьюторов на рынке, минимизировав коррупционные риски. Для нас это означает, что борьба с нашей командой и решениями только набирает обороты, и в любой момент работа международных организаций и весь закупочный цикл могут быть парализованы», – подчеркнула и.о. министра.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что дискуссии вокруг работы Министерства здравоохранения должны быть направлены на искоренение коррупции в этой системе, а не на возврат старых схем.