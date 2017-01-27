В пресс-службе «Украинского выбора-Права народа» сообщили о том, что активированная в ночь с 25 на 26 января страница якобы лидера организации к Виктору Медведчуку никакого отношения не имеет.

«21 января социальной сетью Facebook были заблокированы аккаунт Виктора Медведчука и связанная с ним страница, находившаяся по адресу https://www.facebook.com/narodovlastie Мы получили информацию от администрации Facebook о том, что «аккаунт был отключен без возможности восстановления». В то же время в ночь с 25 на 26 января страница Виктора Медведчука вновь была активирована. Дизайн и материалы, размещенные на ней, имитируют бывшую страницу Виктора Медведчука, однако сам Медведчук в данный момент никакого контроля над ней не имеет», — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте «Украинского выбора».

В пресс-службе уверены в том, что «новый администратор страницы, получивший ее в управление при активном участии администрации сети Facebook, намерен использовать аккаунт для размещения материалов, направленных на фальсификацию информации о деятельности Виктора Медведчука.

«Представители «партии войны» в Украине систематически фальсифицируют факты, выдвигают ложные обвинения, не останавливаются даже перед подготовкой убийства Виктора Медведчука. Политика «партии войны» не имеет поддержки народа Украины, …поэтому незаконными и диктаторскими методами она стремится насаждать тоталитарную информационную модель общества», — говорится в заявлении.

Такая политика, утверждают в «Украинском выборе», имеет самую широкую поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки.

«…Администрация предыдущего президента США ввела персональные санкции против украинского общественного деятеля Виктора Медведчука, не занимающего и не занимавшего в последние 12 лет никаких государственных постов. На территории США находится и головной офис Facebook Inc — компании, которую независимые исследователи неоднократно обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами США и нарушении прав на частную жизнь», — отметили в пресс-службе.