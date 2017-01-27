Министр образования и науки Лилия Гриневич поддерживает сокращение учебных предметов для школьников 10-11 классов. Об этом она заявила в интервью Укринформу.

«Сейчас мы обсуждаем предложения к новым учебным планам для 10-11 классов. Они должны вступить в действие с 2018 года», - рассказала она.

По словам Гриневич, нужно понимать, что 10-11 классы - это уже профильная школа. «Дети, как правило, на этот момент уже определились гуманитарии ли они, или они будут идти, например, в естественно-математическое образование. Последние два года в школе детям должны дать возможность сконцентрироваться на тех предметах, которые им необходимы для продолжения своего образования, а не на 19 предметах в одинаковом объеме», - объяснила министр.

Она подчеркнула, что во всем мире для того, чтобы человек мог развивать свою индивидуальность, ему дают возможность выбора. «И в этом учебном плане мы постарались 40% часов отдать на выбор школе, когда школа формирует профили и дети, согласно своего профиля, могут углубленно изучать те предметы, которые им нужны. Например, когда мы говорим о преподавании естественных предметов для гуманитариев, мы предлагаем иметь не по одному или полтора часа физики, химии и биологии раз в неделю, или через неделю. В таком случае во всем мире идут путем интегрированного курса естественных наук - физика, химия, биология. Этот шаг позволяет сформировать у ребенка целостную картину мира. Например, когда изучают тему о ДНК, то это означает, что здесь есть знания и по биологии, и по химии и эти знания могут быть интегрированы», - заявила министр.

«У нас сохранилась культура отдельных предметов - физика, химия и биология, и мы предлагаем интегрированный курс вводить в 10-11 классе только для гуманитариев. Зато все школы будут иметь право выбрать вышеуказанные предметы в курсе профильных, как отдельные дисциплины, и изучить их значительно большее количество часов», - подытожила Гриневич.