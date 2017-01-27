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Во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным американской стороне придется столкнуться с объективной реальностью поведения России. Об этом журналистам заявила министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Есть попытки со стороны Путина рассказать, как он очень хочет дружить, но мы знаем, насколько слова России расходятся с ее действиями, поэтому я убеждена, что мы увидим, как, наверное, обоснованное желание (новой администрации. - Ред.) достичь каких-то прорывов в отношениях с РФ, наверное, столкнется с объективной реальностью поведения России. Я думаю, Трамп – реалист и будет видеть абсолютно все подводные камни, которые предлагает РФ в своем меню внешней политики и экономики», - заявила Климпуш-Цинцадзе, сообщает 112 Украина.

По мнению министра, сразу после прихода Трампа к власти, отмены санкций для России не будет.

«Мы видели предыдущие заявления президента США о том, что до того, как они разберутся с ситуацией, до того, как они для себя выяснят возможности, такие решения приниматься не будут», – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников, сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.

По его информации, 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу.

В то же время Песков заявил, что ничего не знает о намерении президента США Дональда Трампа снять санкции с России.
ForUm

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