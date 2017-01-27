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Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога трем подозреваемым в нанесении ущерба ОАО «Государственная продовольственная зерновая корпорация». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«В отношении экс-чиновников ГПЗКУ суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров САП в полной мере. В частности, в качестве альтернативы содержания под стражей выбраны предлагаемые размеры залогов: экс-главному советнику председателя правления ГПЗКУ – в размере 60 млн грн, экс-начальнику информационно-аналитического управления – 40 млн грн.

Представителю международного зернотрейдера, по версии следствия причастного к нанесению ущерба ГПЗКУ, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн.

Напомним, 24-25 января детективы НАБУ задержали трех человек, причастных к нанесением ущерба ГПЗКУ в размере более 60 млн долл. 
ForUm

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