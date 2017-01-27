Служба безопасности и Министерство иностранных дел прорабатывают вопрос отмены запрета на въезд в Украину мэру Перемышля Роберту Хоме.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности. В то же время в спецслужбе не смогли подтвердить, что запрет отменен, сообщает «Украинская правда».

«Вопрос находится на рассмотрении с МИД», - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В то же время пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца подчеркнула, что такое решение должна принимать СБУ, но вопрос находится под их контролем.

«Министр держит вопрос под личным контролем, были телефонные разговоры с польским министром, но именно СБУ принимает решение», - сказала она.

Напомним, 17 января мэр польского Перемышля Роберт Хома заявил, что его не впустили на территорию Украины.

Служба безопасности Украины объяснила запрет его участием в антиукраинских мероприятиях.

26 января Министерство иностранных дел Украины направило на обработку в компетентные органы ноту польского внешнеполитического ведомства относительно запрета на въезд в страну Хоме.