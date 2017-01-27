Ряд аналитиков и журналистов сообщили о слухах, которые циркулируют в США, о подготовке в Белом доме проекта указа об отмене санкций против РФ.

Об этом сообщили, в частности, аналитик Atlantic Council Фабрис Потье и нью-йоркская журналистка Сьюзан Глассер, которая сотрудничает с авторитетным американским изданием Politico.

Информация о подготовке такого указа поступала представителям The Washington Times и The New York Times, сообщает «Европейская правда».

Ни одно из этих изданий по состоянию на данный момент не считает информацию проверенной до того уровня, чтобы сообщать о ней в своих новостях; эти данные распространяют журналисты в своих персональных twitter-аккаунтах.

В то же время определенная часть информации из первоначальных сообщений уже подтвердилась.

В частности, Фабрис Потье в четверг сообщил о запланированных на конец недели разговорах Трампа с Путиным и Меркель. Впоследствии Кремль подтвердил планы телефонных переговоров с американским лидером в субботу, а источники Reuters не исключили беседы с канцлером.

Сьюзан Глассер не исключила, что указ об отмене может быть выдан еще до того, как сенат утвердит кандидатуру Рекса Тиллерсона на должность госсекретаря США – это позволит избежать обвинений в том, что снятие санкций пролоббировал именно он. Ожидается, что утверждение состоится уже в ближайшие недели.

В то же время, о содержании предполагаемого указа поступают противоречивые данные. В частности, Глассер пишет и о «смягчении», и о «снятии» ограничений.

Напомним, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье, ссылаясь на информацию собственных источников, сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа подготовили указ о снятии санкций с России.

По его информации, 28 января Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу.

В то же время Песков заявил, что ничего не знает о намерении президента США Дональда Трампа снять санкции с России.