Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает недопустимой ситуацию, когда 50% граждан, которые работают, не платят налоги или платят их в неполном объеме. Об этом он заявил в интервью изданию Экономические известия, сообщает пресс-служба политика.

«В Украине небольшие налоги, но их должны платить все. И истории о «спящих предпринимателях» мы должны забыть как страшный сон. Такого хаоса нет нигде в мире. Ни одна страна, где 50% граждан не платит налоги, не стала процветающей», - сказал он.

По словам Розенко, сегодня в Украине одна из самых меньших нагрузок, в том числе в Европе, на фонд оплаты труда. «Год назад мы уменьшили вдвое ЕСВ и фонд оплаты труда в государстве должен расти, так как нагрузка уменьшилось», - отметил вице-премьер-министр.

Он подчеркнул, что именно легализация экономики и заработных плат является ключом для решения проблем дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины. «Ведь ни повышения пенсионного возраста и страхового стажа, ни манипуляции с формулами начисления пенсий или их ограничения, не предоставят такой объем ресурса, как реальная легализация экономики», - добавил политик.

«Конечно, это непростые процессы, но мы к этому придем. Поэтому сейчас происходят болезненные реформы, но мы должны осознать, что в Украине есть налоговая система - достаточно либеральная. Но еще раз подчеркиваю: все должны платить налоги. Иначе мы никогда не будем иметь процветающей страны и больших пенсий», - подытожил Розенко.

Как известно, с 1 января 2017 года вступил в силу Закон № 1774-VIII, согласно которому ФЛП, которые не будут получать доходов в 2017 году, также обязаны платить ЕСВ, минимальный размер которого с 1 января составляет 704 грн. Ранее ФЛП, которые не получали доходы в отчетном месяце, имели право не платить ЕСВ. До 1 января 2017 года ФЛП, которые не получали доходы в отчетном месяце, имели право не платить единый соцвзнос.

Напомним, соответствующий законопроект парламент принял 6 декабря, Президент Украины подписал его 27 декабря.