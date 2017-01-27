28 января в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем 0...-2 градуса.
Об этом сообщает Гидрометцентр, передают Українські Новини.
На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-9 градусов, днем +2...-4 градуса.
В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -15...-20 градусов, днем -4...-9 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем +2...-4 градуса.
На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15 градусов, днем -4...-10 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем +2...-4 градуса.
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +1...-4 градуса.
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