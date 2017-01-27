Украина призывает все свободные нации не допустить возрождения тоталитарных империй. Об этом говорится в обращении Президента Петра Порошенко по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Холокост - одна из самых масштабных трагедий в истории земной цивилизации, ужасное нацистское преступление, порожденное культивированием античеловеческой идеологии», – отметил он.

По словам Порошенко, миллионы невинных людей были уничтожены только за принадлежность к еврейскому народу. «Нормальное человеческое сознание отказывается это воспринимать. Сегодня немногочисленные уже свидетели рассказывают нам о тех страшных событиях, а молчаливые склоны и мемориалы Бабьего Яра, другие места упокоения жертв нацизма несут память о погибших в века. Это наша общая боль. Он щемит в сердцах украинцев, бередит раны нашей многострадальной земли, горькими строками полнит книгу бытия украинского народа», – говорится в обращении.

«Сохраняя память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем. Украина, которая потеряла десятки миллионов своих сыновей и дочерей разных национальностей в результате преступлений тоталитаризма, сейчас противостоит российской агрессии, защищая границы демократического мира. Мы призываем все свободные нации не допустить возрождения тоталитарных империй, идеологий и практик, порождающих преступления против человечества. Помните. И будем едиными в отстаивании идеалов гуманизма, демократии, свободы и мира во всем мире», – подытожил Глава государства.

Напомним, сегодня 27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста, установленный решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года.