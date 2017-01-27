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Военно-морские силы вместе с правоохранительными органами и другими военными формированиями усилили охрану береговой линии Черного и Азовского морей.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга: «Деятельность Министерства обороны Украины за последние три дня», сообщает Укринформ.

«Во взаимодействии с правоохранительными органами и другими военными формированиями в северо-западной акватории Черного моря и прибрежных районах усилена оборона береговой линии Черного и Азовского морей», - отметил Гуцуляк.

Также он сообщил, что в рамках этой работы военнослужащие ВМС провели артиллерийские стрельбы по морским целям, развернули подразделения и пункты управления.
ForUm

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