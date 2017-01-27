также в разделеОбщество
Пограничники задержали в киевских аэропортах 6 россиян 10
В марте на экранах страны: Луценко анонсировал начало суда над Януковичем 14
В Украине могут отменить три государственных праздника 92
Прах Александра Олеся вернули в Украину 25
Из Львова уже вывезли почти половину мусора 41
НВФ не пропустили в «ДНР» гумконвой ООН 43
Заммэра Ужгорода пришел в прокуратуру 25
Дело Онищенко: Суд арестовал экс-заместителя главы «Укргаздобычи» 119
Судья по делу Штепы взял самоотвод 35
29-летний прокурор в Кривом Роге погорел на взятке 58
26 января. Картина дня 59
СБУ не нашла общего в делах Геращенко и Шеремета 51
Грузинского добровольца Церцвадзе выпустили из Лукьяновского СИЗО 61
Судью Соломенского райсуда поймали на взятке в $22 тысячи 179
Украинская ученая получила престижную международную математическую премию 77
Повысивших цены на проезд перевозчиков могут лишить лицензии 47
Охоту на лося в Украине могут запретить на 25 лет 64
Ветераны АТО заблокировали еще одну ж/д станцию на Луганщине 199

Донецкая область может остаться без воды из-за постоянных обстрелов фильтровальной станции. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг.

Хуг отметил, что есть риск возникновения гуманитарной и экологической катастрофы в области.

Он добавил, что СММ осуществляла мониторинг ситуации в небезопасных локациях вдоль линии разграничения в районе Донецкой фильтровальной станции, где сохраняется хлор, и фенольного завода в Новгородском, сообщает ЛІГА.net.

«На всех этих местах и объектах сохраняются небезопасные вещества. Любой обстрел из артиллерии и миномета, любой снаряд, который попадет на территорию этих объектов, приведет к вытеканию небезопасных веществ в грунтовые воды», - сказал Хуг.

По его словам, это может вызвать ухудшение состояния здоровья среди местных жителей.

«Если в резервуары, где сохраняется этот хлор, если в них попадут снаряды, то будет вытечка, и это приведет к катастрофе», - добавил первый заместитель главы миссии.

Напомним, 12 января стало известно, что в Авдеевке в результате обстрела была обесточена Донецкая фильтровальная станция.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Ботинки зимние