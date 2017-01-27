Донецкая область может остаться без воды из-за постоянных обстрелов фильтровальной станции. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг.

Хуг отметил, что есть риск возникновения гуманитарной и экологической катастрофы в области.

Он добавил, что СММ осуществляла мониторинг ситуации в небезопасных локациях вдоль линии разграничения в районе Донецкой фильтровальной станции, где сохраняется хлор, и фенольного завода в Новгородском, сообщает ЛІГА.net.

«На всех этих местах и объектах сохраняются небезопасные вещества. Любой обстрел из артиллерии и миномета, любой снаряд, который попадет на территорию этих объектов, приведет к вытеканию небезопасных веществ в грунтовые воды», - сказал Хуг.

По его словам, это может вызвать ухудшение состояния здоровья среди местных жителей.

«Если в резервуары, где сохраняется этот хлор, если в них попадут снаряды, то будет вытечка, и это приведет к катастрофе», - добавил первый заместитель главы миссии.

Напомним, 12 января стало известно, что в Авдеевке в результате обстрела была обесточена Донецкая фильтровальная станция.