Святошинский районный суд Киева вынес приговор двум военнослужащим военной службы по контракту (Нацгвардии и Вооруженных Сил Украины), а также гражданскому лицу, которые осенью 2015 года убили таксиста. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что двое военнослужащих вместе со знакомым договорились поехать за город и потренироваться стрелять из пистолета травматического действия «ПГТ 790». На такси они направились в лес.

Там между указанными лицами возникла словесная перепалка с таксистом, переросшая в драку, во время которой водителю нанесли ножевые и огнестрельные ранения. В результате мужчина скончался.

Оставив потерпевшего в лесу, трое обвиняемых завладели его автомобилем и направились в Киев, где впоследствии их по месту жительства были задержаны.

Свою вину в суде обвиняемые признали и искренне раскаялись. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья, с целью запугивания потерпевшего), ч. 3 ст. 135 (сознательное оставление без помощи, повлекшее смерть человека), ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья) УК Украины.

Приговором суда двое военнослужащих приговорены соответственно к 8 и 5 лет лишения свободы, а третий соучастник – к 4 годам лишения свободы.