Гонконг (Китай) возглавил рейтинг популярнейших городов мира среди туристов. Топ-10 лучших городских туристических направлений обнародовала исследовательская компания Euromonitor.

По информации организации, рейтинг основан на данных международных прибытий за 2014-2015 годы. Согласно им в 2015 году в Гонконг приехало более 27 миллионов туристов со всего мира, передает 112 Украина.

Как отмечают специалисты, такой повышенный интерес к городу связан с его с популярностью среди китайских туристов, а также интересом среди британцев как к бывшей колонии.

Следом за ним в рейтинге расположился Бангкок (Таиланд, 18,7 миллиона), а замкнул тройку лидеров Лондон (18,6 миллионов).

Кроме того, в Топ-10 также вошли Сингапур, Париж, Макао (Китай), Дубай (ОАЭ), Стамбул, Нью-Йорк и Куала-Лумпур (Малайзия).