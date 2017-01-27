Ежемесячно полиция отчитывается о десятках изъятых автоматов и сотнях гранат. Украинцы уже даже немного привыкли, что их окружает такое количество незаконного оружия.

Лидер на «черном рынке»

С 2014 года Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов, отмечают эксперты.

По данным аналитического центра Small Arms Survey (организация, которая исследует распространение нелегального огнестрельного оружия), до начала конфликта на Донбассе в Украине насчитывалось около 3 млн единиц незаконных «огнестрелов».

С тех пор, как предполагают (официальной статистики не существует) в «Украинской ассоциации владельцев оружия», этот показатель мог вырасти до 5 млн «стволов» - от пистолетов Макарова и ТТ до автоматов Калашникова различных модификаций.

И это речь только об огнестрельном оружии. А на нелегальном рынке едва ли не самым большим спросом пользуются гранаты и взрывчатка, а также различные гранатометы.

Если за прошлый год полиция Донетчины изъяли 176 единиц «огнестрелов», то гранатометов – 260, а гранат – почти 3 тыс.

Уже привычными новостями для Украины стали взрывы гранат в далеких от зоны АТО городах (например, в Буче под Киевом мужчина после ссоры с подростками бросил гранату РГД-5 и ранил восемь человек), изъятие целых арсеналов в автомобилях или обстрелы из гранатометов (дом львовского мэра Садового дважды обстреливали из «Мух»).

«Украина окончательно превратилась в черный рынок нелегального оружия номер один в Европе... В стране, которая ведет боевые действия, вооружение найдется без проблем», - рассказывает председатель «Украинской ассоциации владельцев оружия» Георгий Учайкин.

Об интересе к незаконным арсеналам от иностранцев свидетельствует и задержание француза, который, по данным СБУ, покупал в Украине оружие «для терактов во Франции во время Евро-2016».

Георгий Учайкин говорит – купить оружие в Украине не только проще, но и дешевле. По его данным, автомат Калашникова можно приобрести меньше, чем за тысячу долларов.

Пограничник, который работал на Донбассе и просил не называть своего имени, рассказал, что правоохранители знают о неофициальных ценах на «черном рынке».

Так, стандартный автомат Калашникова АК-74 («весло» на армейском жаргоне) злоумышленники пытаются продать по 7-8 тыс. грн, его модернизированную версию АКС74У (со складным прикладом, что облегчает транспортировку) – по 15 тыс. грн, «черная цена» пистолетов ПМ и ТТ – от 5 до 10 тыс. грн, гранат – от 400 до 600 грн.

Подальше от зоны АТО цены растут.

Волонтер Сергей Хлебосолов из Старобельска, который вел проект анонимной сдачи оружия за вознаграждение, подтверждает такой порядок цен.

По его словам, люди соглашались тайно отдавать гранаты и мины по 500 грн за штуку. А вот огнестрельное оружие за объявленное вознаграждение в 5 тыс. грн так никто и не сдал – волонтерам передали, что это слишком дешево.

Как отметил Сергей Хлебосолов, серьезной проблемой стало то, что общество уже не осознает всю опасность: «Люди привыкли, что вокруг полно оружия, инстинкты самосохранения немного притупились».

Кто везет

Упомянутый пограничник также рассказал, что с нелегальным оружием задерживали как военных, которые выезжали в отпуск или по ротации с зоны боевых действий, так и гражданских, в том числе и волонтеров.

Он добавляет, что последние иногда могут и не знать, что везут в своих посылках с передовой.

Еще одна категория – «любители сувениров». Среди использованных труб гранатометов – «сувениров» - пограничникам приходилось находить и вполне боевые, неотработанные образцы.

Собеседник отмечает, что особенно много оружия на «черном рынке» появилось еще в 2014 году, когда были разграблены участки управлений МВД и СБУ, а также во время отступления сил АТО в августе.

В конце концов, много оружия сейчас правоохранители выявляют и в диверсионных «закладках», которые делают сепаратисты по обе стороны от линии соприкосновения.

Что делать?

Полиция регулярно, несколько раз в год, проводит «месячники добровольной сдачи оружия», которые позволяют избегать уголовной ответственности.

Только в Киеве за последний месячник люди сдали 17 единиц армейского нарезного оружия, и 218 других «огнестрелов», а также 4 мины и 8 гранат.

Это единственный законный компромисс с оружием, на который правоохранители пока готовы идти.

В то же время в «Украинской ассоциации владельцев оружия» уже много лет настаивают на принятии закона о гражданском оружии и боеприпасах.

В 2014 году в Верховной Раде были зарегистрированы два таких законопроекта, однако ни один из них так и не рассматривался в сессионном зале.

По мнению Георгия Учайкина, легализация – «это фактически единственный путь, которым мы сможем, по крайней мере, остановить спрос на нелегальное оружие».

«Люди видят, что депутаты... получают наградное оружие. А обычные граждане лишены такой возможности – и пытаются попасть на нелегальный рынок, порождая там спрос. А за спросом подтягивается предложение», - считает Учайкин.

Есть еще и более радикальные подходы.

«Оружие надо зарегистрировать и следить, чтобы легального оружия в Украине становилось все больше и больше. Ведь страна ведет войну», - говорит активист движения «Новый огонь», экс-боец батальона «Донбасс-Украина» Дмитрий Резниченко.

«В начале войны я ехал на фронт вообще без оружия. В свой первый бой – на штурм Попасной – ушел с одолженным автоматом. У нас, как в начале Второй мировой, был один автомат на двоих», - вспоминает он.

А Учайкин добавляет – после легализации огнестрельного оружия следует принять закон об оружейной амнистии и выкупать у людей гранаты и гранатометы.

Сергей Хлебосолов, который на практике занимался этим, объясняет – даже при добровольной сдаче дело все равно заводят. И хотя через несколько дней его закрывают, учитывают при спецпроверке.

Свой волонтерский проект по анонимному выкупу оружия ему пришлось свернуть – посоветовали правоохранители.

«Мне несли, я общественный деятель и мне доверяют – это то, чего не хватает полиции. А полиция не доверяет общественным деятелям. Она по определению всех подозревает: если человек чем-то таким занимается, то он или торгует оружием, или отмывает деньги, или еще что-то», - объясняет Старобельский волонтер.

Для ветеранов ВСУ и Нацгвардии

Министр внутренних дел Арсен Аваков легализации огнестрельного оружия не поддерживает.

«Я противник этого! По той простой причине, что на фоне эмоциональной дестабилизации общества это будет, мягко говоря, рискованно», - рассказывал он в интервью «Интерфакс-Украина».

«И это не выровняет всех в правах, это всего лишь утвердит право сильного! А потом произойдут одна-две-три трагедии, которые отрезвят общество», - объясняет чиновник.

В то же время советник главы МВД Антон Геращенко недавно заявил, что работает над законопроектом, который бы позволил иметь короткоствольное огнестрельное оружие ветеранам ВСУ и Нацгвардии.